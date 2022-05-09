مسؤول: التقرير الثالث لقانون الإصلاح يصل برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو لجنة النزاهة في برلمان اقليم كوردستان سعيد ملا ويسي، اليوم الاثنين، ان التقرير الثالث لمجلس الوزراء الذي أعده بشأن خطوات تطبيق قانون الإصلاح، وصل إلى البرلمان.

وقال ويسي لكوردستان 24، ان لجنة النزاهة تسلمت التقرير، وأرسلته إلى اللجان المختصة للاجتماع مع الوزارات المعنية لتسهيل تنفيذ القانون.

ودخل قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ في إقليم كوردستان في مطلع تموز يوليو. وتتطلع الحكومة إلى توسيعه ليشمل مختلف المؤسسات الحكومية.

ويقضي القانون، المؤلف من 19 مادة، بإدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل حكومي طموح.

وتقول الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.