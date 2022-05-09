سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من تحالف "إنقاذ وطن"

author_image سوار أحمد
الرئيس بارزاني
الرئيس بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني انقاذ وطن تحالف السيادة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، وفدا من تحالف "إنقاذ وطن"، أو ما يعرف بالتحالف الثلاثي.

وتألف الوفد من كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم الائتلاف السيادي خميس الخنجر، وزعيم كتلة الصدر حسن العذاري.

يأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان أدلى به المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، عن استئناف اللقاءات مع الأطراف السياسية العراقية من اجل كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف "إنقاذ وطن".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف