الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من تحالف "إنقاذ وطن"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، وفدا من تحالف "إنقاذ وطن"، أو ما يعرف بالتحالف الثلاثي.

وتألف الوفد من كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم الائتلاف السيادي خميس الخنجر، وزعيم كتلة الصدر حسن العذاري.

يأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان أدلى به المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، عن استئناف اللقاءات مع الأطراف السياسية العراقية من اجل كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف "إنقاذ وطن".