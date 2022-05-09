سیاسة

"إنقاذ الوطن": منفتحون على المؤمنين بحكومة الأغلبية وحوارنا مع المستقلين مستمر

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق تحالف إنقاذ الوطن العراق الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد تحالف (إنقاذ الوطن) انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار حواراته مع النواب المستقلين.

وعقد التحالف المؤلف من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة اجتماعاً بأربيل.

وقال التحالف في بيان أصدره بعد اختتام اجتماعه إنه "منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، وقد اتفق التحالف على يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وكذلك ممارسة دوره الرقابي.

وأضاف أن التحالف مستمر في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها.

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