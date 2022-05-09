سیاسة

الكتلة الصدرية: المستقلون رفضوا "فرصة ذهبية" وماضون بمطلبنا "الذي لا يزول"

"ماضون بالإصلاح وما صراعنا السياسي إلا من أجل الإصلاح"
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مقتدى الصدر وإلى يساره حسن العذاري
مقتدى الصدر وإلى يساره حسن العذاري
العراق الإصلاح مقتدى الصدر الكتلة الصدرية حكومة أغلبية وطنية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اليوم الاثنين إن تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن التوافقات "مطلب لا يزول".

وكتب العذاري على حسابه في تويتر "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء جاد الرد من بعضهم بالرفض".

وتابع "لكننا ماضون بالإصلاح وما صراعنا السياسي إلا من أجل الإصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".

وأشار العذاري إلى أن "من أهم بوادر الإصلاح هي مطالبتنا التي تزول بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد".

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