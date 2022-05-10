صحة وبیئة

الحمى النزفية تتمدد في العراق.. تسجيل أول إصابة في النجف لفتاة عشرينية

author_image سوار أحمد
العراق الحمى النزفية العراق النجف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة صحة النجف يوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في المحافظة، تعود لفتاة تبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت الدائرة في توضيح نقلته قناة السومرية، ان  "الحالة راجعت بعد ارتفاع حرارتها ومسيطر عليها وهي في العناية المركزة الان".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية انتشارا للحمى النزفية، حيث سجلت فيها حالات وفاة لبعض المصابين، فيما تعلن بعض المحافظات موقفا شبه يومي للحالات لديها سواء بارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل حالات إصابة جديدة أو الوفيات وكذلك الشفاء.

وينتشر مرض (الحمى النزفية) الفيروسية عن طريق مُخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى وتشمل في غالبية الأحيان البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش

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