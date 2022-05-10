سیاسة

تنفيذ مشاريع خدمية في أربيل بكلفة 220 مليون دينار

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل وزارة البلديات والسياحة مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، البدء بتنفيذ مشاريع خدمية في العاصمة أربيل، بتكلفة 220 مليون دينار.

وذكرت الوزارة في بيان، انه من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعين خدميين، يتضمن ترميم وتعبيد وتزفيت العديد من الشوارع في أربيل.

وسيتم القيام بهذه المشاريع على نفقة البلدية، وضمن خطة عام 2022، حيث سيتم إعادة ترميم بعض الطرق في قرية سيبردان، وكذلك تزفيت عدد من الشوارع في حي "هولير الجديدة".

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان تنفيذ هذه المشاريه سيسهم في خدمة المواطنين ورفع مستوى الخدمات، وتقديم التسهيلات للسائقين في المنطقة.

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