سیاسة

الرئيس الجديد لـ"هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم" يباشر مهامه

author_image سوار أحمد
کوردستان فهمي برهان المناطق المتنازع عليها اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- باشر الرئيس الجديد لهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان(المناطق المتنازع عليها)، فهمي برهان، اليوم الثلاثاء، مهامه.

وجرت مراسم المباشرة بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وعبد الحكيم خسرو، وعدد من المسؤولين.

وهيئة المناطق الكوردستانية، هيئة رسمية ومرتبطة بشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان، وتُعنى بقضايا ومشاكل المناطق المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور العراقي.

وتحظى قضايا المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، بأهمية كبيرة لدى الكابينة الحكومية التاسعة، وعلى سلم أولويات الحكومة في مفاوضاتها مع حكومة بغداد.

 

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