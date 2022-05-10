سیاسة

الرئيس بارزاني يعبر عن مخاوفه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني السفير الروسي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 10 أيار مايو، السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف، حيث قدم للسفير ملاحظاته وعبر عن مخاوفه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل الروسي في أربيل أوليغ فلاديميروفيتش ليفين، تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وسلط الجانبان الضوء على التحديات التي تعترض تقدم العملية السياسية وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جهة أخرى من اللقاء تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا وقدم الرئيس بارزاني ملاحظاته ومخاوفه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا إلى الوفد الضيف.

العلاقات بين اقليم كردستان وروسيا والتعاون الثنائي كانت محاور أخرى للنقاش في الاجتماع.

 

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