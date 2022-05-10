البيشمركة تبحث مع مستشار بريطاني معوقات "اللواءين المشتركين" مع الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحثت وزارة البيشمركة اليوم الثلاثاء مع مستشار عسكري بريطاني رفيع المشاكل والمعوقات التي تعترض تشكيل اللواءين المشتركين مع الجيش العراقي.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير البيشمركة شورش إسماعيل مع كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الوزارة روب درايفر.

وذكرت وزارة البيشمركة على صفحتها في فيسبوك أنه تم، خلال الاجتماع، التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وأكد وزير البيشمركة على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ولفت إلى الحاجة للمساعدات البريطانية في شتى المجالات.

كذلك أثنى وزير البيشمركة على بريطانيا لدورها المستمر في تعزيز قدرات القوات الكوردية والمضي قدماً بعملية الإصلاح في الوزارة.

وتناول اللقاء المشاكل والمعوقات التي تعترض تشكيل اللواءين المشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي.

وأكد الجانبان على أهمية إزالة تلك المعوقات ليتسنى للواءين المشتركين تحمل مسؤوليتهما والمباشرة بمهامها.