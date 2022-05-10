مسرور بارزاني يوجّه بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين محدودي الدخل، حسبما ذكرته هيئة الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في تصريح لكوردستان 24، إنه تقرر بناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين من محدودي الدخل، وذلك بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأضاف شكري أن القرار يشمل جميع المحافظات والإدارات المستقلة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو أن يستفيد أكبر قدر ممكن من محدودي الدخل من هذه المشاريع.

وأضاف أن هذا المشروع سيكون بأقساط طويلة الأجل.