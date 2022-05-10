اقتصاد

مسرور بارزاني يوجّه بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

الهدف الرئيسي من القرار هو أن يستفيد أكبر قدر ممكن من محدودي الدخل من هذه المشاريع
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع خاص بالقمح - صورة أرشيفية
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع خاص بالقمح - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وحدات سكنية محدودو الدخل

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين محدودي الدخل، حسبما ذكرته هيئة الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في تصريح لكوردستان 24، إنه تقرر بناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين من محدودي الدخل، وذلك بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري في مقابلة مع كوردستان 24

وأضاف شكري أن القرار يشمل جميع المحافظات والإدارات المستقلة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو أن يستفيد أكبر قدر ممكن من محدودي الدخل من هذه المشاريع.

وأضاف أن هذا المشروع سيكون بأقساط طويلة الأجل.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالفيديو | إحباط تهريب 20 طناً من "السماد المحظور" إلى كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

تربية كوردستان ومعهد "غوته" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التربية والتعليم
  1 ساعة
کوردستان

دبلوماسي روسي: 35 منحة دراسية لطلبة كوردستان في الجامعات الروسية سنوياً
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف