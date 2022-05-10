دبلوماسي روسي: 35 منحة دراسية لطلبة كوردستان في الجامعات الروسية سنوياً

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الروسي لدى أربيل أوليغ ليفين، إن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع إقليم كوردستان في شتى المجالات.

وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة مرور 15 عاماً على افتتاح القنصلية الروسية في أربيل، قال ليفين "نحن حريصون على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وبما يخدم روسيا وإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن قنصلية بلاده في أربيل لديها ستة موظفين يعملون في القسم القنصلي لتقديم الخدمات إلى أهالي إقليم كوردستان والروس المقيمين في الإقليم.

كذلك أكد الدبلوماسي الروسي أن الحكومة الروسية تخصص سنوياً 35 منحة دراسية لطلبة إقليم كوردستان للدراسة في الجامعات الروسية.

وقال إن شركتي غازبروم وروسنفت النفطيتين العملاقتين تعملان في إقليم كوردستان، وتمتلكان مشاريع في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وتابع "كما تقدم غازبروم وروسنفت منحاً دراسية في الدراسات النفطية لموظفيها الكورد".

ومضى يقول "عندما كان إرهابيو داعش على بعد 30 كيلومتراً من أربيل عام 2014، تركت جميع شركات النفط عملها في إقليم كوردستان، إلا غازبروم واصلت عملها ولم تنسحب".