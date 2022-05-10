تربية كوردستان ومعهد "غوته" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التربية والتعليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة تربية إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع معهد "غوته" في مجال التنمية والتربية والتعليم.

وتم توقيع العقد بحضور وزير التربية آلان حمە سعيد، يرافقه المدير العام للدراسات التحضيرية والمهنية ومدير عام التعليم ومدير الدراسات التحضيرية وإدارة تعليم اللغة الألمانية، وعن الجانب الألماني مديرة معهد غوته انائيس بويليكة، والقنصل الألماني كليمنس سيمتنر.

وقالت وزارة التربية على صفحتها في فيسبوك إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تنمية التربية والتعليم وتطوير المدارس الألمانية في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم مع معهد غوته تمتد لمدة أربع سنوات.

هذا وقال معهد غوته على صفحته في فيسبوك إن العقد يهدف لاستمرار مشروع (باش – PASCH) لمدة أربع سنوات في إقليم كوردستان.

وأضاف "نحن نتطلع إلى جميع الأنشطة القادمة والمزيد من التعاون".