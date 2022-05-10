بالفيديو | إحباط تهريب 20 طناً من "السماد المحظور" إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش منفذ حاج عمران الحدودي اليوم الثلاثاء ضبط 20 طناً من السماد الكيماوي كان المهربون يعتزمون إدخاله إلى إقليم كوردستان بصورة غير قانونية.

وقالت المديرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه في إطار الجهود الرامية للقضاء على تهريب واستيراد المواد المحظورة، تم ضبط 20 طناً من السماد الكيماوي (يوريا)، مشيرة إلى أن مهربي تلك المادة كانوا يحاولون إدخالها إلى الإقليم بصورة غير قانونية.

وأضافت المديرية أن المهربين أخفوا السماد الكيماوي بين مسحوق "الحجر الكلسي" وكانوا ينوون إدخاله إلى إقليم كوردستان بدون موافقات الجهات المعنية، وأكدت إحالة مرتكبي هذا العمل إلى القسم القانوني للجمارك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بهم.