الأمم المتحدة: أكثر من ثمانية ملايين نازح داخل أوكرانيا حتى يوم 3 مايو

أربيل (كوردستان 24)- نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص حتى 3 أيار/مايو داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي للبلد، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة وصول عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 13,686 مليون شخص، بينهم 8,029 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية فيما فر الباقون إلى خارجها.

وعلى صعيد آخر أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أن أكثر من ألف جندي أوكراني من بينهم مئات الجرحى، لا يزالون محاصرين في مصنع أزوفستال الذي يتعرض لقصف روسي مكثف.

وكان بيترو آندريوشينكو مساعد رئيس البلدية قد صرح أنه "إضافة إلى الجيش، هناك ما لا يقل عن مئة مدني لا يزالون في ملاجئ أزوفستال". كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الروس "يواصلون تحضير عمليات هجومية في منطقتَي ليمان وسيفيرودونيتسك" في دونباس بشرق البلاد.

وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهيّأ لحرب طويلة الأمد ولن ينهي العملية العسكرية في أوكرانيا بعملية دونباس حيث تدور معارك عنيفة.

وجاءت توقعات واشنطن القاتمة في توقيت أعلنت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.