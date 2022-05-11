هجوم صاروخي إسرائيلي جديد استهدف القنيطرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ان إسرائيل شنت هجمات صاروخية على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت الوكالة ان إسرائيل "نفذت اعتداء بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي". مضيفة ان الأضرار الناجمة عن الهجوم "اقتصرت على الماديات".

وقالت وكالة رويترز، ان الجيش الإسرائيلي امتنع عن التعليق.

وكثيرا ما تشن إسرائيل ومنذ عدة سنوات، هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.