سیاسة

مسيرتين ايرانيتين تقصفان قرية بقضاء جومان

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کوردستان ايران طائرة مسيرة قصف

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان طائرتين مسيّرتين إيرانيتين، قصفتا اليوم الأربعاء 11 أيار مايو 2022، قرية في حدود منطقة جومان بإقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، ان الطائرتين كانتا موجهتين من قبل القوات الإيرانية، وقامتا بقصف قرية "ديكة" التابعة لناحية "سميلان"، في قضاء جومان.

وقال قائمقام جومان سوار أكرم لكوردستان 24، ان القصف لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأوضح أكرم أن الوضع الأمني في المنطقة يشهد توترا بسبب القصف الإيراني، مشيرا الى ان سكان المنطقة يعيشون في خطر حقيقي.

وكانت المدفعية الإيرانية قد قصفت اليوم الأربعاء مرتفعات باربزيني في بلدة سيدكان الحدودية.

وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، مما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

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