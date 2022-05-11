مسرور بارزاني: لم يتم تطهير سنجار ونطالب بسن قانون للنفط في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 11 أيار مايو 2022، انه لم يتم إخراج التنظيمات غير الشرعية من سنجار، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بصياغة قانون للغاز والنفط.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، لتسليط الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية والأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة في الإقليم، كما يتطرق إلى التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، إلى جانب الحديث عن ملفات مهمة أخرى.

وقال مسرور بارزاني ان التنظيمات التي وجودها غير شرعي (في إشارة لحزب العمال الكوردستاني)، لا تزال متواجدة في سنجار بل زادت من اعدادها واستقدمت عناصر آخرى من سوريا، لافتا الى انه من الصعب في هذه الحالة تطبيق بنود اتفاقية سنجار وعودة الأهالي الى بيوتهم.

من جهة أخرى طالب رئيس حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية، بسن قانون للغاز والنفط، مؤكدا في الوقت نفسه ان وجود قانون للنفط في الإقليم هو أمر دستوري، مشيرا الى ان القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية إزاء القانون، هو قرار سياسي وغير قانوني، لافتا الى ان الأطراف تريد زيادة الضغط على الإقليم عبر هذا القانون.

وأضاف مسرور بارزاني: "نحن على تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية بشأن ملفي الغاز والنفط للتوصل الى حلول مناسبة لكافة المشاكل العالقة".

واعرب عن استغرابه من تصريحات الحكومة الاتحادية بخصوص عدم تجاوب حكومة الاقليم بما يتعلق بتسوية ملف الطاقة، وقد أجبنا عليها وفق القانون والدستور بهدف التوصل الى حل يصب بمصلحة العراق كافة.

وبخصوص رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية ارسال 200 مليار دينار شهريا، قال رئيس مسرور بارزاني "نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى، مؤكدا ان حقوق شعب كوردستان اقرها الدستور، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة".

واكد مسرور بارزاني على انه ينبغي احترام حقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تنفيذ مواد الدستور العراقي يصب في مصلحة كافة العراقيين.

وأشار رئيس الحكومة الى بطلان الادعاءات من قبل بعض الأطراف والتي تتهم كوردستان بأنها تأخذ أكثر من حقوقها، وقال: حصة إقليم كوردستان كانت 17 بالمئة ثم خفضوها الى 13.6 وليس من اصل مجموع الواردات العراقية بل بعد حسم النفقات السيادية التي بلغت 45 بالمئة من الواردات العراقية.

وتابع على العراقيين ان يعلموا أننا لم نطلب أكثر من حقوقنا بل على العكس تماما، ما يصلنا هو اقل من حقنا بكثير.

وأضاف "العراق بلد غني وذو ثروات كثيرة فاذا افترضنا ان شعب إقليم كوردستان قد استلم حقوقه فهل استلم باقي العراقيون حقوقهم؟ هل اخذ مواطنو الانبار حقوقهم؟ هل اخذ مواطنو السماوة حقوقهم؟ المشكلة ليست عندنا".

من جهة أخرى اكد مسرور بارزاني بطلان الإدعاءات الإيرانية مشيرا الى ان القصف الصاروخي لاربيل كان جريمة بحق الإقليم، مؤكدا ان "الادعاءات عارية عن الصحة وليس هناك دليل واحد عليها بل هو منزل لرجل مدني وإن كان هناك شيء آخر فتفضلوا وقدموا الاثباتات على ادعاءاتكم".