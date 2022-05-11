سیاسة

الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على منطقة في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق إيران إقليم كوردستان قصف سيدكان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الخارجية العراقية اليوم الأربعاء القصف الإيراني الذي استهدف مواقع في محيط أربيل بإقليم كوردستان.

يأتي هذا بعد أن قصف الحرس الثوري الإيراني منطقة سيدكان، فيما سقطت قذيفة مدفعية في قرية بتقع المنطقة القريبة من الحدود الإيرانية.

وقالت الخارجية في بيان "تدين حكومة العراق القصفَ الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".

وجاء في البيان "وإذ نجدد التأكيد على المضمون الدستوري، أن لا تستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نشدد على أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".

وشن الحرس الثوري الإيراني في آذار مارس هجوماً مناطق على منزل مدني في أربيل، مما ألحق أضراراً مادية بالمنزل بالإضافة إلى مبنى كوردستان 24.

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