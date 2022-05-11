مسرور بارزاني والتحالف الدولي يؤكدان أهمية التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 أيار (مايو) 2022، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب مدير الفريق الاستشاري العسكري للتحالف في الإقليم الكولونيل تود بوروس، والذي زاره بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية دعمها في التصدي لتهديدات داعش، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لإحلال الاستقرار في المنطقة.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للتحالف على دعمه المستمر، وأعرب عن تمنياته للكولونيل بوروس النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.