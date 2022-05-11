سیاسة

التغيير: لا قرار للانسحاب من حكومة الإقليم

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت حركة التغيير في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إن أي تصريح يتحدث عن الانسحاب من حكومة الإقليم يعبّر عن الرأي الشخصي لقائله وليس الحركة.

وأضافت الحركة في بيان إن قضية انسحاب التغيير من حكومة الإقليم أو الحكومة المحلية باتت موضوعاً إعلامياً بين حين وآخر.

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا، وفي حال اُتخذ فستعلن عنه بصورة رسمية وسيتم إبلاغ الفريق الحكومي بذلك.

وجاء في البيان "أي تصريح يتم الإدلاء به بهذا الصدد... يعبّر عن رأي قائله وليس حركة التغيير".

 

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