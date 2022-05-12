أربيل تُطلق حملة لمنع تفشي "الحمى النزفية"

أربيل (كوردستان 24)- اطلقت وزارتا الصحة والزراعة، حملة واسعة لمراقبة الأسواق وخصوصا محال بيع اللحوم، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي وباء الحمى النزفية.

ويأتي هذا بعد تسجيل أول حالة إصابة بوباء الحمى النزفية في عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وبدأت لجان مختصة من وزارتي الصحة والزراعة بتفتيش محلات بيع اللحوم، حيث أغلقت أكثر من 30 محلا يبيع اللحوم بشكل غير قانوني وصحي.

كما عمدت اللجان الى معاقبة كل من يبيع اللحوم بشكل غير قانوني في الشوارع.

وقال مدير الوقاية الصحية توانا فرهاد، لكوردستان 24، ان هذا الوباء خطير وينبغي أن تتم متابعته واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وتؤكد لجان المراقبة على ضرورة ذبح الحيوانات في المذابح المخصصة ووضع ختم الطبيب البيطري عليها.

من جهة أخرى اطلقت وزارة الزراعة حملة توعية بين المواطنين، للتعريف بوباء الحمى النزفية ومخاطره واعراضه وطرق الوقاية منه.