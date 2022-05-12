فرنسا تطالب بفتح تحقيق "شفاف" بمقتل "أبو عاقلة" والسلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة"

أربيل (كوردستان 24)- طالبت باريس الأربعاء بفتح تحقيق "شفاف" بمقتل الصحافية الأمريكية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، في وقت حملت فيه السلطة الفلسطينية، القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن وفاة مراسلة قناة الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة". كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"تحقيق مستقل".

فيما حث السفير الأمريكي في إسرائيل على إجراء تحقيق شامل، وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي "مسلحين فلسطينيين" المسؤولية، في حين دانت شبكة الجزيرة قتل شيرين "بدم بارد" برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء إن "فلسطينيين مسلحين" يتحمّلون "على الأرجح" مسؤولية مقتل الصحافية الفلسطينية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يحمل القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن وفاة مراسلة الجزيرة. ومن جهتها وصفت حركة "حماس" الإسلامية مقتل أبو عاقلة بـ"جريمة جديدة ومركبة... واغتيال متعمد".

وأبو عاقلة (51 عاما) فلسطينية تتحدر من عائلة مسيحية من بيت لحم. عملت قبل انضمامها إلى "الجزيرة" في الإذاعة الرسمية الفلسطينية "صوت فلسطين" وإذاعة مونت كارلو الدولية.