غوغل تضيف الكوردية السورانية لخدمة الترجمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة غوغل للترجمة يوم الأربعاء، أنها ستضيف 24 لغة جديدة، بما في ذلك اللهجة الكوردية السورانية.

وقالت غوغل في بيان "لسنوات ، ساعدت ترجمة غوغل في كسر الحواجز اللغوية وربط المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "ونريد أن نجعل هذا ممكنا لعدد أكبر من الناس - خاصة أولئك الذين لا يتم تمثيل لغاتهم في معظم التقنيات. لذلك أضفنا اليوم 24 لغة للترجمة".

وذكر بيان غوغل ان "اللهجة السورانية يستخدمها نحو 8 ملايين، معظمهم في إقليم كوردستان- العراق".

وكانت شركة غوغل، قد اضافت اللهجة الكوردية الكرمانجية الى خدمة الترجمة عام 2016.