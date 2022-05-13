سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني رئيس الامارات رسالة تعزية

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 13 أيار (مايو) 2022، بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وإذ أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم كوردستان، بخالص التعازي القلبية وأصدق المواساة بهذا المصاب الجلل، فإني أسال الله تعالى أن يتغمد الفقيد، الذي كرّس حياته لخدمة شعبه والإنسانية، بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الإمارات، قيادة وشعباً، جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

13 أيار (مايو) 2022

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