الرئيس بارزاني ينعى رحيل خليفة بن زايد: مسيرته الرائدة مستمرة بجهود رفاقه

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة برحيل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الرئيس بارزاني في تعزيته "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف "وإذ ندعو الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، نتقدم إلى سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان وشعب الإمارات الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة بأن مسيرته الرائدة التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود رفاقه في قيادة الدولة وشعبها".

واختتم تعزيته بالقول "حفظ الله الإمارات شعبا وقيادة.. إنا لله وانا إليه راجعون".