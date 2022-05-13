سیاسة

وفد من البيشمركة والجيش العراقي يزور الولايات المتحدة غداً السبت

واشنطن تقدم مساعدات إلى قوات البيشمركة والجيش العراقي في شتى المجالات
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جنود عراقيون يشاركون مع البيشمركة في عملية عسكرية لمطاردة داعش في محيط كرميان
جنود عراقيون يشاركون مع البيشمركة في عملية عسكرية لمطاردة داعش في محيط كرميان
کوردستان البيشمركة الجيش العراقي خلية الإعلام الأمني الولايات المتحدة القيادة المركزية

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وفد من وزارة البيشمركة والجيش العراقي يوم غد السبت زيارة إلى الولايات المتحدة، وذلك بدعوة رسمية من القيادة المركزية الأمريكية.

وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد في حديث لكوردستان 24، إنه "بناءً على دعوة رسمية من القيادة المركزية للقوات الأمريكية، سيتوجه وفد من خلية الإعلام الأمني، ممثلاً لقوات البيشمركة والجيش العراقي، إلى أمريكا يوم غد السبت".

وأضاف أن الوفد يتألف من خمسة أعضاء من خلية الإعلام الأمني، وسيزور القيادة المركزية للقوات الأمريكية وعدداً من المؤسسات الأخرى.

وأشار عثمان إلى أن واشنطن تقدم مساعدات إلى قوات البيشمركة والجيش العراقي في شتى المجالات، ولا سيما الجانب الإعلامي وسبل التصدي لداعش ومكافحة التطرف.

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