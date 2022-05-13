رئيس رابطة العالم الإسلامي يشيد بدور كوردستان تجاه القيم الإنسانية والنازحين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم الجمعة بدور إقليم كوردستان في حماية القيم الإنسانية ومساعدة النازحين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان الدكتور بشتيوان صادق ورئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني الدكتور عبد الله ويسي.

وفي اللقاء، الذي عُقد على هامش "ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان" في الرياض، جرى التباحث حول تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وناقش المجتمعون المشاريع التي تهدف إلى خدمة الدين الحنيف والتعايش الديني.

وأشاد رئيس رابطة العالم الإسلامي بالدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان، ولا سيما في الحفاظ على القيم الإنسانية الرفيعة ومساعدة النازحين في المنطقة عموماً.