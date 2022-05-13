مجتمع

"حادثة خبات".. الشرطة تعلن التفاصيل وتعتقل متهمين اثنين

تبين أن النزاع المسلح حصل بين عم وثلاثة من أبناء أخيه
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سيارة تابعة لشرطة أربيل
سيارة تابعة لشرطة أربيل
کوردستان خبات أربيل قطعة أرض

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل اليوم الجمعة اعتقال متهمين اثنين على خلفية اطلاق النار الذي حدث إثر خلاف حول قطعة ارض في قضاء خبات.

وقالت المديرية في بيان إنها تلقت بلاغاً يفيد باندلاع شجار مسلح في قرية كوربن في حدود ناحية رزكاري بقضاء خبات بين شقيقين.

وأضافت أن مفارزها توجهت إلى موقع الحادث على الفور للسيطرة عليه، وتبين أن النزاع المسلح حصل بين عم وثلاثة من أبناء أخيه.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أدى إلى خمسة أربعة أشخاص، وأكدت في الوقت نفسه اعتقال متهمين اثنين كانا قد اصيبا بجروح خلال النزاع.

وأكدت إحالة المتهمين الاثنين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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