البرلمان العراقي يصوت غداً على قانون الأمن الغذائي ويناقش أحداث سنجار

أربيل (كوردستان 24)- حدد البرلمان العراقي يوم غد السبت موعداً للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في ظل الأزمة العالمية.

ونشر البرلمان على موقعه الإلكتروني جدول أعماله ليوم غد وتضمن "التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (الذي قدمته) اللجنة المالية".

وفي الفقرة الثانية من جدول أعماله، قرر البرلمان في الجلسة نفسها "مناقشة قضية الأحداث الجارية في قضاء سنجار".

وشهد القضاء في الأيام القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ومجاميع تابعة لحزب العمال الكوردستاني مما فجر واحدة من أسوأ موجات النزوح للمدنيين.