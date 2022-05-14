أمن

عراقي يصيب خمسة أشخاص طعناً بالسكين داخل قطار في ألمانيا

الرجل أصاب خمسة ركاب في الهجوم بعدما طعن ركابا "بشكل عشوائي ومتعمد"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم العراق ألمانيا طعن

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب خمسة أشخاص بجروح عندما أقدم شاب ثلاثيني على طعنهم عشوائياً بالسكين على متن أحد القطارات بالقرب من آخن غربي ألمانيا.

ورجحت السلطات الألمانية أن يكون المهاجم متطرفاً إسلامياً "بسبب وجود بعض الإشارات الأولية على ذلك"، وأشارت إلى فتح تحقيق بالحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا إن الجاني رجل مولود في العراق ويبلغ من العمر 31 عاماً.

ولفت إلى أن الرجل أصاب خمسة ركاب في الهجوم بعدما طعن ركابا "بشكل عشوائي ومتعمد"، مبيناً أن الضحايا والجاني لا تربطهم أي صلة.

وقال إن المشتبه به وُضع عام 2017 على قائمة المراقبة للاشتباه بتطرفه "الإسلاموي"، ولكن لم يصدر عنه منذ ذلك الوقت أي تصرف مريب.

 

 

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