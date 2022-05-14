بغداد تترقب زيارة بوريطة لافتتاح السفارة المغربية

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم المغرب افتتاح سفارته في بغداد قريباً، حسبما أكده وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين.

واجتمع الوزيران يوم أمس في المغرب على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي عقد في مدينة مراكش.

وذكرت الخارجية العراقية أن الجانبين اتفقا على توقيع اتفاقية المشاورات السياسية بين البلدين، إذ سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لناصر بوريطة إلى بغداد.

وأشار فؤاد حسين إلى أن الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات المغربية.