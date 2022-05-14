وفد "الإعلام الأمني" يتوجه إلى أمريكا لتعزيز التعاون مع التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- توجه وفد رفيع المستوى من خلية الإعلام الأمني إلى الولايات المتحدة بدعوة رسمية من القيادة المركزية الأمريكية.

وخلية الإعلام الأمني، منفذ إعلامي رسمي يغطي النشاط الأمني ويضم مختلف صنوف القوات المسلحة العراقية، بالإضافة إلى قوات البيشمركة.

وبحسب وزارة البيشمركة، سيعقد الوفد سلسلة اجتماعات ولقاءات خاصة حول الأنشطة الإعلامية العسكرية في العراق، فضلاً عن تحسين التعاون والعلاقات بين وسائل الإعلام التابعة للجيش العراقي وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة.

وسيتفقد الوفد المراكز العسكرية العليا ويعقدون مناقشات وتبادلات معلومات وخبرات مع الضباط الأمريكيين، وفق ما قاله مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد.