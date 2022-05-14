بالفيديو | حرس الحدود العراقي ينشئ نقطة عسكرية جديدة على الحدود مع تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أنشأ حرس الحدود العراقي صباح اليوم السبت نقطة عسكرية جديدة في إحدى القرى القريبة من الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا.

وتقع النقطة تحديداً على مقربة من قرية "هروري" في منطقة "برواري بالا" في ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية الحدودي بمحافظة دهوك.

وقال مصدر في حرس الحدود لكوردستان 24، إن النقطة الجديدة "ستكون دائمة وثابتة" ما يرفع إجمالي النقاط في منطقة برواري بالا وسندي إلى 30 نقطة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إنشاء النقاط يهدف لطرد مسلحي حزب العمال من المنطقة الحدودية التي كانوا يشكلون فيها ذريعة لتوغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية.

من مسعود محمد