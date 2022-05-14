انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي يوم أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكتب آل مكتوب على حسابه في تويتر "محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا".

وتابع "نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا، وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد".