سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

"متمنين لكم مواصلة مسيرتكم النبيلة وقيادة بلادكم وشعبكم الكريم نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ومحمد بن زايد في لقاء سابق
مسرور بارزاني ومحمد بن زايد في لقاء سابق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 14 أيار (مايو) 2022، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي نص التهنئة:

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أتقدم إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات المتميزة بين إقليم كوردستان والإمارات، متمنين لكم مواصلة مسيرتكم النبيلة وقيادة بلادكم وشعبكم الكريم نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار.


مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 أيار (مايو) 2022

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف