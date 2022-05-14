مسرور بارزاني يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 14 أيار (مايو) 2022، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي نص التهنئة:

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أتقدم إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات المتميزة بين إقليم كوردستان والإمارات، متمنين لكم مواصلة مسيرتكم النبيلة وقيادة بلادكم وشعبكم الكريم نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار.



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 أيار (مايو) 2022