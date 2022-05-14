نيجيرفان بارزاني مهنئاً محمد بن زايد: أتطلع إلى التعاون والعمل المشترك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "أهنئ وأبارك لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، راجيا لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الإمارات الشقيق دوام الأمن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا".