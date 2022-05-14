الكاظمي يهنئ محمد بن زايد ويؤكد تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي "عبّر في برقية التهنئة عن مباركته لسمو الشيخ محمد بن زايد؛ لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، متمنيا أن يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".

وأكد الكاظمي "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".