سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يحضر مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد في أبوظبي

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مسرور بارزاني ومحمد بن زايد في أبو ظبي
مسرور بارزاني ومحمد بن زايد في أبو ظبي
الشرق الاوسط أبو ظبي كوردستان محمد بن زايد محمد بن زايد آل نهيان

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 14 أيار (مايو) 2022، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس وفد حكومي لحضور مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،

وقد اُستقبل من قبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقدم رئيس الحكومة خالص مواساته للشيخ محمد بن زايد وعائلته ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، وعبّر عن حزنه في وفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

كما بارك رئيس الحكومة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لدولة الإمارات، وتمنى له التوفيق والسداد في مهامه.

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