سیاسة

مسرور بارزاني: معلمو كوردستان يستحقون أفضل الخدمات وكل ما يليق بهم

أتوجه بخالص الشكر إلى معلمي كوردستان على ما بذلوه من جهود لمواصلة العملية التربوية والتعليمية بإخلاص على الرغم من الأزمات والمصاعب
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان معلمي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 15 أيار (مايو) 2022، اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وعموم معلمي كوردستان، متمنين لهم نجاحات مستمرة زاخرة بالعطاء.

لقد أدّى معلمو كوردستان، في مختلف العصور والمراحل، دوراً ريادياً في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان وتنشئة الأجيال الجديدة وتعزيز الوعي المجتمعي، ما يحتم علينا أن نحيي بإجلال وإكبار مجدهم ونضالهم، فضلاً عن الأدوار التي يمارسها سائر معلمي كوردستان، فهم أصحاب رسالة مقدسة في التربية والتعليم.

ولا شك أن المعلمين قادرون على إعداد مجتمع صحي وسليم عبر تعليم قويم ومتطور، ليساهم بدوره في إعداد جيل وطني ومبتكر، لينضم بعدها إلى مسيرة تنمية كوردستان وازدهارها.

ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر إلى معلمي كوردستان على ما بذلوه من جهود لمواصلة العملية التربوية والتعليمية بإخلاص على الرغم من الأزمات والمصاعب. آملاً أن تتمكن حكومة إقليم كوردستان، وبدعم الجميع، من تقديم أفضل الخدمات وكل ما يستحقه معلمو كوردستان ويليق بهم. 


مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
15 أيار (مايو) 2022

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف