مسرور بارزاني: معلمو كوردستان يستحقون أفضل الخدمات وكل ما يليق بهم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 15 أيار (مايو) 2022، اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وعموم معلمي كوردستان، متمنين لهم نجاحات مستمرة زاخرة بالعطاء.

لقد أدّى معلمو كوردستان، في مختلف العصور والمراحل، دوراً ريادياً في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان وتنشئة الأجيال الجديدة وتعزيز الوعي المجتمعي، ما يحتم علينا أن نحيي بإجلال وإكبار مجدهم ونضالهم، فضلاً عن الأدوار التي يمارسها سائر معلمي كوردستان، فهم أصحاب رسالة مقدسة في التربية والتعليم.

ولا شك أن المعلمين قادرون على إعداد مجتمع صحي وسليم عبر تعليم قويم ومتطور، ليساهم بدوره في إعداد جيل وطني ومبتكر، لينضم بعدها إلى مسيرة تنمية كوردستان وازدهارها.

ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر إلى معلمي كوردستان على ما بذلوه من جهود لمواصلة العملية التربوية والتعليمية بإخلاص على الرغم من الأزمات والمصاعب. آملاً أن تتمكن حكومة إقليم كوردستان، وبدعم الجميع، من تقديم أفضل الخدمات وكل ما يستحقه معلمو كوردستان ويليق بهم.



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

15 أيار (مايو) 2022