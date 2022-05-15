مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن العراق بعد غد
أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء جلسة يتناول فيها آخر المستجدات في العراق.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في حسابها على موقع تويتر أن ممثلتها جينين هينيس - بلاسخارت ستقدم إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق.
وستعقد الجلسة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أربيل.
تنويه لوسائل الإعلام | سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن الوضع في #العراق يوم الثلاثاء، 17 أيار/ مايو 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت نيويورك (10:00 مساءً بتوقيت بغداد). pic.twitter.com/1tW7HEL49N— UNAMI (@UNIraq) May 15, 2022