سیاسة

أحزاب كوردية في تركيا تطالب حزب العمال بإنهاء معاداة إقليم كوردستان

حزب العمال الكوردستاني يبرر الهجمات التركية والإيرانية على أراضي إقليم كوردستان
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان حزب العمال الكوردستاني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- طالبت ثلاثة أحزاب كوردية في تركيا اليوم الأحد حزب العمال الكوردستاني بإنهاء معاداته لإقليم كوردستان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الأحزاب الثلاثة، وهي حزب الحرية الكوردستاني والحزب الاشتراكي الكوردستاني والحركة الديمقراطية الكوردية.

وأصدرت الأحزاب الثلاثة بيانها المشترك بسبب استمرار حزب العمال الكوردستاني التدخل في الشؤون الداخلية لإقليم كوردستان.

وأضافت الأحزاب الثلاثة في بيانها أنه يتعين على جميع الجهات حماية المنجزات المتحققة في إقليم كوردستان وعدم التسبب في إضاعتها.

وذكرت أن حزب العمال الكوردستاني يبرر الهجمات التركية والإيرانية على أراضي إقليم كوردستان.

وجاء في البيان "من الضروري أن يراجع حزب العمال سياسته تجاه إقليم كوردستان".

ودعت الأحزاب الثلاثة على حزب العمال إلى احترام سيادة إقليم كوردستان وسلطاته.

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