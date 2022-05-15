سیاسة

"أهداف ومنجزات".. وفد من محافظة أربيل يصل أمريكا لبحث جملة ملفات

الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات والاستفادة من التجربة الأمريكية لتحقيق مزيد من التطور لأربيل
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان أربيل ناشفيل واشنطن أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من محافظة أربيل برئاسة المحافظ أوميد خوشناو اليوم الأحد إلى ولاية ناشفيل في الولايات المتحدة.

وضم الوفد المحلي رئيس البلدية وقائمقام قضاء المركز ومديري الصحة والتربية ورئيس لجنة إحياء القلعة وعدداً من رجال الأعمال.

وقال أوميد خوشناو في حديث لكوردستان 24، إن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات والاستفادة من التجربة الأمريكية لتحقيق مزيد من التطور لأربيل.

وأشار إلى أن مباحثاتهم مع المسؤولين الأمريكيين ستنطلق اعتباراً من يوم غد الاثنين، مبيناً أنه سيتم عقد سلسلة لقاءات مهمة بهذا الصدد.

وتابع "سنزور واشنطن أيضاً".

وأوضح خوشناو أن الوفد لديه أهداف وسيعمل على تحقيق منجزات عديدة.

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