مقتل عنصرين من الخلايا النائمة في "وادي الموت" بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد مقتل عنصرين من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في محيط محافظة كركوك.

وقالت الشرطة، حسبما أوردته خلية الإعلام الأمني، إن عنصرين من داعش قُتلا "خلال عملية أمنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك".

ونظراً لوعورته، تنشط الخلايا النائمة في وادي زغيتون ويسمى محلياً "وادي الموت"، ويقع إلى جانب وادي الشاي ثم يلتقيان بوادي أبو خناجر على امتداد 73 كيلومتراً.

وكان العراق قد أعلن في عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات متفرقة انطلاقاً من المناطق النائية المحيطة بالمدن.