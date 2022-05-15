علوم وتكنولوجيا

مركز رقمي يستغرب خلو البرلمان من لجنة تعنى بالتحول الإلكتروني

"المهمة الأساسية لهذه اللجنة يكمن في تقديم المقترحات القانونية ولتسهيل العقبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعالم الرقمي"
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مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى مجلس النواب العراقي
العالم العراق لجنة التحول الرقمي البرلمان العراقي مركز الإعلام الرقمي

أربيل (كوردستان 24)- أبدى مركز الإعلام الرقمي في العراق، استغرابه بسبب خلو البرلمان العراقي من أي لجنة تُعنى بالتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية على الرغم من وجود 25 لجنة برلمانية دائمة متخصصة بأغلب نواحي إدارة الدولة وبنائها.

وقال المركز على صفحته في فيسبوك إن استحداث لجنة كهذه "يشكل ضرورة ملحة وحاجة مهمة للبلد لغرض متابعة ومراقبة مسارات التحول الرقمي في العراق، ومن أجل تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بمجموعة من التشريعات التي تساهم في الإسراع بعملية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وفق آليات رصينة ورقابة برلمانية صارمة".

وأضاف المركز، وهو منظمة غير حكومية، أن وجود لجنة "التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية" يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للدول التي تحرص على مواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن "المهمة الأساسية لهذه اللجنة يكمن في تقديم المقترحات القانونية ولتسهيل العقبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعالم الرقمي، إضافة الى رفد الحكومة بتشريعات تمكنها من أخذ دورها بصورة سريعة في عملية التحول نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي".

 

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