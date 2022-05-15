سیاسة

الصدر يعلن التحول لـ"معارضة مؤقتة": لم ننجح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية

"لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج لم ننجح في مسعانا"
author_image Kurdistan24 اربیل
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق العراق مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد التحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر بعد إخفاقه في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

وقال الصدر في بيان "لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج لم ننجح في مسعانا (لتشكيل حكومة أغلبية وطنية)، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة أو من تدعي الاستقلال والتي لم تعنا على ذلك".

وتابع "لكن بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً".

ومضى يقول "فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".

موضوعات ذات صلة
العراق

نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يلفق الأكاذيب.. وإجراءات استجوابه اكتملت
  32 دقائق
العراق

"لا سلطان إلا القانون".. زيباري يدعو لمنع "طغيان القضاء المسيس" في العراق
  52 دقائق
الشرق الاوسط

انتخابات لبنان.. حضور لافت للشباب ومخالفات بالجملة وسط الانهيار الاقتصادي
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف