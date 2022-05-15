الصدر يعلن التحول لـ"معارضة مؤقتة": لم ننجح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية

أربيل (كوردستان 24)- قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد التحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر بعد إخفاقه في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

وقال الصدر في بيان "لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج لم ننجح في مسعانا (لتشكيل حكومة أغلبية وطنية)، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة أو من تدعي الاستقلال والتي لم تعنا على ذلك".

وتابع "لكن بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً".

ومضى يقول "فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".