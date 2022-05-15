سیاسة

انتخابات لبنان.. حضور لافت للشباب ومخالفات بالجملة وسط الانهيار الاقتصادي

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جانب من مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية
جانب من مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية
الشرق الاوسط لبنان انتخابات لبنان

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات النيابية اللبنانية لاختيار 128 نائباً في البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشارٍ لقوى الأمن الداخلي والجيش.

وهذه أول انتخابات برلمانية يشهدها لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد، ويفترض أن يدلي نحو أربعة ملايين ناخب بأصواتهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة الاقتراع حتى منتصف اليوم بلغت 15 بالمئة، فيما أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أن مخالفاتٍ قد حصلت في مناطق عدة جراء خرق الصمت الانتخابي من قبل مختلف المرشحين والجهات السياسية.

وعلى الرغم من التوقعات بأن تظل الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان في أيدي الأحزاب ذاتها التي هيمنت على الحياة السياسية في لبنان لأكثر من ثلاثة عقود، إلا أن شريحة واسعة من اللبنانيين ترى في الانتخابات فرصةً لتغييرِ الواقع الاقتصادي والخدمي المتردي في البلاد.

هذا وجرت الانتخابات وسط مقاطعة أحد أبرز الأحزاب السياسية اللبنانية وهو تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري الذي علّق عمله في السياسة، ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت، حيث شكّل أنصاره تجمعاً في أحد الأحياء في العاصمة بيروت، في إشارة منهم إلى الاستجابة لدعوته.

واستمرت عملية الإدلاء بالأصوات إلى السابعة مساءً، على أن تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تقرير: لافا رياض أسعد

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