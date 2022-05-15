البيشمركة تشتبك مع فلول داعش وتُردي عدداً منهم في "قره جوخ"

أربيل (كوردستان 24)- اشتبكت قوات البيشمركة اليوم الأحد مع عناصر داعش مما أسفر عن مقتل عدد منهم في جبل "قره جوخ" قرب مخمور.

وقالت خلية الإعلام والتوعية الوطنية في بيان "نفذت قوات البيشمركة في المحور السادس عملية عسكرية في الفراغ الواقع بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في القسم الشمالي لجبل قره جوخ ضد إرهابيي داعش".

وأضافت "وأثناء تمشيط ثلاث مغارات وأنفاق، حصلت اشتباكات بين قوات البيشمركة وإرهابيي داعش أدت إلى إصابة أحد أفراد البيشمركة بجروح طفيفة".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت كذلك عن "قتل إرهابيين إلى جانب اغتنام البيشمركة لكمية من مستلزمات إرهابيي داعش التي تركوها في مواقعهم".