سیاسة

محافظات عراقية تعطل الدوام بسبب العواصف الترابية ومطار بغداد يعلق رحلاته

author_image سوار أحمد
العراق عواصف ترابية تعطيل مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت عدة محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي بسبب العواصف الترابية، فيما العنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية.

وأعلنت محافظات كركوك وواسط وبغداد وبابل تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها بسبب العاصفة الترابية الشديدة وانعدام الرؤية لنسب متدنية، مما دفع السلطات العراقية لتعطيل الدوام وارجاء امتحانات المدارس والجامعات.

كما أعلنت وزارة التعليم اليوم الاثنين تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة.

من جهتها أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية، حيث أفادت بغلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م.

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