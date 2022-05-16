وزير الصحة يوجه دوائر الصحة باستنفار جهودها للتعامل مع العواصف الترابية

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الصحة العراقي هاني العقابي اليوم الاثنين، دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع العواصف الترابية في البلاد.

وشدد العقابي على ضرورة ان تستنفر دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم المؤسسات الصحية.

وأكد العقابي على الملاكات الطبية والصحية الخافرة على تقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين وابداء كافة التسهيلات لهم من الفحوصات والعلاجات الاخرى حتى تماثلهم للشفاء التامّ.