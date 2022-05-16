سیاسة

وزير الصحة يوجه دوائر الصحة باستنفار جهودها للتعامل مع العواصف الترابية

author_image سوار أحمد
العراق وزير الصحة العواصف الترابية بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الصحة العراقي هاني العقابي اليوم الاثنين، دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع العواصف الترابية في البلاد.

وشدد العقابي على ضرورة ان تستنفر دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم المؤسسات الصحية.

وأكد العقابي على الملاكات الطبية والصحية الخافرة على تقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين  وابداء كافة التسهيلات لهم من الفحوصات والعلاجات الاخرى حتى تماثلهم للشفاء التامّ.

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