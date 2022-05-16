أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو = 156000 دينار

100 جنيه إسترليني = 182000 دينار

100 ليرة تركية = 96500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5110 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 435000 دينار

مثقال عيار 21 = 383000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار